На Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки

На Дальнем Востоке России начались выборы президента. Первыми открылись избирательные участки Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Пока на основной территории России еще продолжается день тишины, на Дальнем Востоке уже стартовали президентские выборы. 85 субъектов России расположены в 11 часовых поясах. В 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке уже наступило 08:00 воскресенья, 18 марта. Именно в это время для избирателей открывают двери участковые избирательные комиссии, пишет ТАСС.
В Сахалинской и Магаданской областях 08:00 наступит в полночь по московскому времени. Еще через час откроются двери избирательных участков в Приморском и Хабаровском крае и в Восточной Якутии. В 02:00 часа ночи по московскому времени начнут работу избирательные участки на большей территории Якутии. В 03:00 по Москве — в Забайкалье и Иркутске, еще через час — в Красноярском крае, Кемеровской области, Туве.
Голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Самыми последними голосовать начнут жители Калининградской области: там избирательные участки открываются в 09:00, а закроются в 21:00 по московскому времени. Только после этого станут известны первые результаты выборов по всей стране.
В Сахалинской и Магаданской областях 08:00 наступит в полночь по московскому времени. Еще через час откроются двери избирательных участков в Приморском и Хабаровском крае и в Восточной Якутии. В 02:00 часа ночи по московскому времени начнут работу избирательные участки на большей территории Якутии. В 03:00 по Москве — в Забайкалье и Иркутске, еще через час — в Красноярском крае, Кемеровской области, Туве.
Голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Самыми последними голосовать начнут жители Калининградской области: там избирательные участки открываются в 09:00, а закроются в 21:00 по московскому времени. Только после этого станут известны первые результаты выборов по всей стране.
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