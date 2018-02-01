Выборы президента: какие новшества появились в процедуре голосования

Специалисты Центризбиркома приступили к проверке подписей в поддержку кандидатов в президенты, которые были поданы накануне. Эта процедура должна закончиться не позднее 10 февраля, и тогда ЦИК опубликует окончательный список претендентов на высший пост в государстве.
|
2384
Главным новшеством грядущих выборов станет отмена открепительных удостоверений, что облегчает жизнь студентам, вахтовикам, да и просто людям, которые зарегистрированы в одном городе, а живут и работают в другом. Теперь можно будет проголосовать в любом удобном участке. Выбрать его просто: либо позвонить в информационно-справочный центр ЦИК, где подскажут ближайшую к дому избирательную комиссию, либо воспользоваться специальным сервисом на сайте ЦИК.
Далее необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту проживания. Можно прийти с паспортом в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию. А можно и вовсе отправить заявку онлайн через портал «Госуслуги». После 25 февраля оставить заявление можно непосредственно на выбранном участке.
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Если у человека внезапно изменилась ситуация менее чем за пять дней до голосования, у него есть возможность прийти в избирательную комиссию, написать заявление и проголосовать по особому механизму. Этот особый механизм предусматривает такую возможность, если человек определится не позднее, чем до 14 часов 17 марта».
Сама процедура голосования стала максимально прозрачной. Во-первых, в этом году видеокамеры установят везде, где это возможно. Во-вторых, в большинстве регионов протоколы защитят от подделок с помощью специальных QR-кодов. Такой код индивидуален для каждой избирательной комиссии.
В этом году вдвое увеличили число так называемых КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их стало более 10 000. На участках, оснащенных такими электронными урнами, ошибки или подтасовки в подсчете голосов полностью исключены. Во-первых, КОИБ принимает только по одному бюллетеню за раз. Во-вторых, проверяет, действителен ли бюллетень, и сразу же вносит его в систему. Каждый КОИБ перед началом выборов протестируют.
Подробности — в видеоматериале.
Далее необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту проживания. Можно прийти с паспортом в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию. А можно и вовсе отправить заявку онлайн через портал «Госуслуги». После 25 февраля оставить заявление можно непосредственно на выбранном участке.
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Если у человека внезапно изменилась ситуация менее чем за пять дней до голосования, у него есть возможность прийти в избирательную комиссию, написать заявление и проголосовать по особому механизму. Этот особый механизм предусматривает такую возможность, если человек определится не позднее, чем до 14 часов 17 марта».
Сама процедура голосования стала максимально прозрачной. Во-первых, в этом году видеокамеры установят везде, где это возможно. Во-вторых, в большинстве регионов протоколы защитят от подделок с помощью специальных QR-кодов. Такой код индивидуален для каждой избирательной комиссии.
В этом году вдвое увеличили число так называемых КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их стало более 10 000. На участках, оснащенных такими электронными урнами, ошибки или подтасовки в подсчете голосов полностью исключены. Во-первых, КОИБ принимает только по одному бюллетеню за раз. Во-вторых, проверяет, действителен ли бюллетень, и сразу же вносит его в систему. Каждый КОИБ перед началом выборов протестируют.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии