Голосование стартовало еще в трех регионах Дальнего Востока

В 01:00 по московскому времени открылись двери избирательных участков в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.
Как передает «Интерфакс», в 01:00 по Москве президентские выборы начались еще в трех регионах Дальнего Востока. В Приморском крае, где в списки избирателей внесены около 1,5 миллиона человек, был образован 1321 стационарный избирательный участок. Также открылись двери 41 участков для голосования в местах временного пребывания избирателей: в аэропорту, на пограничных переходах, в больницах.
В Хабаровском крае, где зарегистрировано более миллиона избирателей, открылись 800 участков для голосования. Проголосовать также можно в аэропорту и на железнодорожном вокзале. А в Еврейской автономной области, где проживают около 130 тысяч избирателей, открылись 184 участка для голосования.
Ранее в полночь по московскому времени стартовало голосование в Сахалинской и Магаданской областях. А первыми двери избирательных участков открылись для жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа: в 23:00 субботы по Москве.
Власти Камчатки сообщили, что из-за непогоды в регионе будет организована доставка избирателей на участки, запущены дополнительные автобусы. Сейчас в Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 27 метров в секунду. А в Вилючинске метель: снег и ветер с порывами до 23 метров в секунду. В Елизово небольшие осадки и ветер до 19 метров в секунду, передает РИА Новости.
Голосование проводится в 85 субъектах Российской Федерации, расположенных в 11 часовых поясах, с 8:00 до 20:00 по местному времени. В Калининградской области избирательные участки откроются в 09:00, а закроются в 21:00 по московскому времени. Только после этого Центризбирком начнет сообщать о первых результатах подсчета голосов.
В Хабаровском крае, где зарегистрировано более миллиона избирателей, открылись 800 участков для голосования. Проголосовать также можно в аэропорту и на железнодорожном вокзале. А в Еврейской автономной области, где проживают около 130 тысяч избирателей, открылись 184 участка для голосования.
Ранее в полночь по московскому времени стартовало голосование в Сахалинской и Магаданской областях. А первыми двери избирательных участков открылись для жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа: в 23:00 субботы по Москве.
Власти Камчатки сообщили, что из-за непогоды в регионе будет организована доставка избирателей на участки, запущены дополнительные автобусы. Сейчас в Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 27 метров в секунду. А в Вилючинске метель: снег и ветер с порывами до 23 метров в секунду. В Елизово небольшие осадки и ветер до 19 метров в секунду, передает РИА Новости.
Голосование проводится в 85 субъектах Российской Федерации, расположенных в 11 часовых поясах, с 8:00 до 20:00 по местному времени. В Калининградской области избирательные участки откроются в 09:00, а закроются в 21:00 по московскому времени. Только после этого Центризбирком начнет сообщать о первых результатах подсчета голосов.
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