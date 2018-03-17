Постпред РФ при ОЗХО: яд для Скрпаля могли создать в США или Великобритании

Москва отвергает обвинения в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу», РФ их не принимает, заявил в интервью «Интерфаксу» постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Мы отвергаем любые обвинения о нарушении конвенции. В Российской Федерации, подчеркиваю, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием „Новичок“ не проводилось».
Шульгин отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.
Александр Шульгин: «Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках. Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США».
Шульгин напомнил, что в 1992 году экс-президент России Борис Ельцин «свернул все работы, исследования, производство химического оружия было застопорено». Затем, после присоединения России к конвенции, начался процесс постепенного уничтожения химоружия.
Александр Шульгин: «В прошлом году мы его (процесс) завершили, уничтожение всех наших запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО».
Постпред подчеркнул, что никакого химического оружия в стране не осталось, Россия добросовестно выполняет свои обязательства по конвенции.
Ранее в МИД РФ заявили, что разработали ответные меры в отношении Великобритании в связи с обвинениями в причастности к отравлению Скрипаля. В ближайшее время они будут доведены до сведения британской стороны.
Напомним, британские власти без каких-либо доказательств обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Ранее также сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу и ввести в отношении России экономические санкции. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Накануне Александр Шульгин дал эксклюзивное интервью НТВ, в котором прокомментировал обвинения по делу Скрипаля. Он отметил, что Великобритания несет ответственность за клевету в адрес Москвы.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Мы отвергаем любые обвинения о нарушении конвенции. В Российской Федерации, подчеркиваю, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием „Новичок“ не проводилось».
Шульгин отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.
Александр Шульгин: «Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках. Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США».
Шульгин напомнил, что в 1992 году экс-президент России Борис Ельцин «свернул все работы, исследования, производство химического оружия было застопорено». Затем, после присоединения России к конвенции, начался процесс постепенного уничтожения химоружия.
Александр Шульгин: «В прошлом году мы его (процесс) завершили, уничтожение всех наших запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО».
Постпред подчеркнул, что никакого химического оружия в стране не осталось, Россия добросовестно выполняет свои обязательства по конвенции.
Ранее в МИД РФ заявили, что разработали ответные меры в отношении Великобритании в связи с обвинениями в причастности к отравлению Скрипаля. В ближайшее время они будут доведены до сведения британской стороны.
Напомним, британские власти без каких-либо доказательств обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Ранее также сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу и ввести в отношении России экономические санкции. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Накануне Александр Шульгин дал эксклюзивное интервью НТВ, в котором прокомментировал обвинения по делу Скрипаля. Он отметил, что Великобритания несет ответственность за клевету в адрес Москвы.
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