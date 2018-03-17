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    Постпред РФ при ОЗХО: яд для Скрпаля могли создать в США или Великобритании

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    Постпред РФ при ОЗХО: яд для Скрпаля могли создать в США или Великобритании

    Постпред РФ при ОЗХО: яд для Скрпаля могли создать в США или Великобритании

    Москва отвергает обвинения в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу», РФ их не принимает, заявил в интервью «Интерфаксу» постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Мы отвергаем любые обвинения о нарушении конвенции. В Российской Федерации, подчеркиваю, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием „Новичок“ не проводилось».

    Шульгин отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.

    Александр Шульгин: «Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках. Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США».

    Шульгин напомнил, что в 1992 году экс-президент России Борис Ельцин «свернул все работы, исследования, производство химического оружия было застопорено». Затем, после присоединения России к конвенции, начался процесс постепенного уничтожения химоружия.

    Александр Шульгин: «В прошлом году мы его (процесс) завершили, уничтожение всех наших запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО».

    Постпред подчеркнул, что никакого химического оружия в стране не осталось, Россия добросовестно выполняет свои обязательства по конвенции.

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