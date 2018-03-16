Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
    •  

    Захарова: Москва подготовила ответные меры в отношении Лондона

    18 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров
    Захарова: Москва подготовила ответные меры в отношении Лондона

    Захарова: Москва подготовила ответные меры в отношении Лондона

    Захарова: Москва подготовила ответные меры в отношении Лондона
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров

    • Российская сторона разработала ответные меры в отношении Великобритании в связи с обвинениями в причастности к отравлению Скрипаля, сообщила Мария Захарова.

    Все решения об ответных мерах в отношении Лондона приняты, и они в ближайшее время будут доведены до сведения британской стороны. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны».

    смотретьОбвинения британского МИД в адрес России разошлись на мемы
    Обвинения британского МИД в адрес России разошлись на мемы
    Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Ранее также сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу и ввести в отношении России экономические санкции. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

    Новости по теме

    Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru