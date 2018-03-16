Захарова: Москва подготовила ответные меры в отношении Лондона

Российская сторона разработала ответные меры в отношении Великобритании в связи с обвинениями в причастности к отравлению Скрипаля, сообщила Мария Захарова.
Все решения об ответных мерах в отношении Лондона приняты, и они в ближайшее время будут доведены до сведения британской стороны. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны».
Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Ранее также сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу и ввести в отношении России экономические санкции. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны».
Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Ранее также сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу и ввести в отношении России экономические санкции. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
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