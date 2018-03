Лавров заподозрил британского министра обороны в недостатке образования

смотреть Антироссийская истерия: зачем из «дела Скрипаля» устроили политическое шоу

Российский министр предложил, что Уильямсон, делая подобные заявления, пытается войти в историю., министр иностранных дел РФ:«Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй „highly likely“ („с большой долей вероятности“) — главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, „Russia should go away and shut up“ („России следует отойти в сторону и заткнуться“). Может, образования не хватает, я не знаю».При этом глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве уже перестали обращать внимание на подобную риторику, отметив, что «отсутствие фактов компенсируется все новыми и новыми санкциями»., министр иностранных дел РФ: «Мне уже не хочется комментировать происходящее, пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не вызванную, ничем не оправданную игру на русофобском поле».Кроме того, Лавров сообщил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, передает РИА Новости При этом глава МИД РФ отметил, что Россия уже предъявила британцам все, что было возможно по «делу Скрипаля». Теперь в Москве рассчитывают на что, когда он и его дочь поправятся, то на произошедшее «прольется свет».Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил, что РФ «стоит отойти и заткнуться» . В ответ в российском военном ведомстве предположили, что в арсенале британских вооруженных сил остались «одни только хамские выражения».Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов . В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ