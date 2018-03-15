Захарова ответила на резкое заявление министра обороны Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова британского министра обороны, который посоветовал России «заткнуться».
Гэвин Уильямсон в ответ на вопрос о возможной реакции Москвы на высылку дипломатов из Великобритании, заявил, что России «надо отойти и заткнуться». Его слова в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают».
Лондон, несмотря на отсутствие убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, принял решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве пообещали ответить на этот шаг британских властей.
Мария Захарова: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают».
ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться…Опубликовано Марией Захаровой 15 марта 2018 г.
Лондон, несмотря на отсутствие убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, принял решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве пообещали ответить на этот шаг британских властей.
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