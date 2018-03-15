Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  

    Захарова ответила на резкое заявление министра обороны Великобритании

    3 комментария
    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Захарова ответила на резкое заявление министра обороны Великобритании

    Захарова ответила на резкое заявление министра обороны Великобритании

    Захарова ответила на резкое заявление министра обороны Великобритании
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова британского министра обороны, который посоветовал России «заткнуться».

    Гэвин Уильямсон в ответ на вопрос о возможной реакции Москвы на высылку дипломатов из Великобритании, заявил, что России «надо отойти и заткнуться». Его слова в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают».

    ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться…

    Опубликовано Марией Захаровой 15 марта 2018 г.


    смотретьПесков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании
    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании
    Лондон, несмотря на отсутствие убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, принял решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве пообещали ответить на этот шаг британских властей.

    Новости по теме

    Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru