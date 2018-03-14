Хокинг перед смертью предсказал гибель человечества

Сегодня ночью у себя дома в Кембридже скончался самый известный физик современности — Стивену Хокингу было 76 лет. Большую часть своей жизни он провел полностью парализованным, что не помешало ему делать открытия и писать самые популярные книги.
Автор программы «Чудо Техники» на НТВ Сергей Малозёмов рассказал, чем занимался Хокинг. Ученый с математическими формулами в руках работал над познанием основ мироздания. Что было, когда нашей Вселенной не было? По его версии выходило, что было только пространство, но не было времени, хотя это сложно представить.
Он подробно изучал черные дыры, в частности, рассчитал, какую они имеют температуру. И вообще благодаря ему сам этот термин «черная дыра» теперь знают все. Хокинг написал много книг, часто снимался в научно-популярных фильмах. Его страсть к жизни и готовность преодолевать проблемы заражают и, можно сказать, помогают в жизни. «Даже из черной дыры есть выход», — со знанием дела говорил Хокинг.
Вячеслав Докучаев, сотрудник Института ядерных исследований РАН: «Стивен Хокинг много раз приезжал в СССР. В Россию современную уже не приезжал в силу своей болезни. Он — величайший гуманист. Его интересовали все аспекты жизни современного человечества. Будущего человечества, выживаемости на планете Земля. Хокинг — это современный Эйнштейн».
Интересно, что созданная в 2011 году для Хокинга программа распознавания движений и перевода их в слова потом была скачана десятки тысяч раз другими людьми с похожими состояниями, так что он не только вдохновлял своим примером, но и реально помогал другим инвалидам. Хокинг был женат дважды, отличался чувством юмора, любовью к путешествиям, активно говорил на политические темы, призывал бороться с глобальным потеплением и осваивать другие планеты, чтобы сбежать с испорченной Земли.
Совсем недавно он предрек, что конец света точно наступит в ближайшее тысячелетие, а самыми вероятными причинами будут восстание искусственного интеллекта или атака модифицированного человеком микроба. В целом, конечно, образ человека, активно живущего и мыслящего вопреки болезни, покорял всех, даже создатели мультсериала «Симпсоны» запечатлели его как персонажа.
Он подробно изучал черные дыры, в частности, рассчитал, какую они имеют температуру. И вообще благодаря ему сам этот термин «черная дыра» теперь знают все. Хокинг написал много книг, часто снимался в научно-популярных фильмах. Его страсть к жизни и готовность преодолевать проблемы заражают и, можно сказать, помогают в жизни. «Даже из черной дыры есть выход», — со знанием дела говорил Хокинг.
Вячеслав Докучаев, сотрудник Института ядерных исследований РАН: «Стивен Хокинг много раз приезжал в СССР. В Россию современную уже не приезжал в силу своей болезни. Он — величайший гуманист. Его интересовали все аспекты жизни современного человечества. Будущего человечества, выживаемости на планете Земля. Хокинг — это современный Эйнштейн».
Интересно, что созданная в 2011 году для Хокинга программа распознавания движений и перевода их в слова потом была скачана десятки тысяч раз другими людьми с похожими состояниями, так что он не только вдохновлял своим примером, но и реально помогал другим инвалидам. Хокинг был женат дважды, отличался чувством юмора, любовью к путешествиям, активно говорил на политические темы, призывал бороться с глобальным потеплением и осваивать другие планеты, чтобы сбежать с испорченной Земли.
Совсем недавно он предрек, что конец света точно наступит в ближайшее тысячелетие, а самыми вероятными причинами будут восстание искусственного интеллекта или атака модифицированного человеком микроба. В целом, конечно, образ человека, активно живущего и мыслящего вопреки болезни, покорял всех, даже создатели мультсериала «Симпсоны» запечатлели его как персонажа.
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