Физик-гений и оптимист в инвалидной коляске: чем запомнится Стивен Хокинг

Стивен Хокинг умер на
77-м году жизни у себя дома в Кембридже. Легендарного физика знали даже люди, далекие от науки, незнакомые с его книгами.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, человек, который многие годы не мог говорить, все-таки был услышан миллионами. «Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными», — говорил один из самых особенных людей. Человек, который олицетворял собой силу мысли. Покорявший звезды, преодолевавший обстоятельства, которые бы заставили отчаяться любого, смертельную болезнь, на долгие годы приковавшую его к инвалидной коляске.
Стивен Хокинг: «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить».
Стивен Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде, в 20 лет окончил там университет и занимался исследованиями в Кембридже. Изучал и преподавал астрономию, гравитационную физику и математику. Он стал одним из крупнейших ученых современности уже после того, как в 21 год врачи обнаружили у него боковой амиотрофический склероз. Медики давали ему лишь несколько лет жизни, а он прожил более 50 — и каких лет! Написал несколько книг об устройстве Вселенной, объездил с лекциями весь мир, разрабатывал теорию черных дыр и возникновения Вселенной в результате большого взрыва. «Краткую историю времени» Стивена Хокинга многие если и не читали, то название книги слышали миллионы.
Стивен Хокинг: «Нет ничего больше и старше, чем Вселенная. Есть несколько вопросов о ней, о которых я хотел бы поговорить. Первое. Откуда мы появились? Как стало возможно существование Вселенной? Мы одни во Вселенной? Есть ли внеземная жизнь? Каково будущее человеческой расы?»
Он был полностью парализован, у него двигалась лишь одна мимическая мышца щеки, однако с помощью прикрепленного к ней датчика Хокинг мог общаться с миром через синтезатор речи и управлять компьютером, что позволяло ему писать. В астрофизике Хокинг выдвинул теорию о том, что черные дыры малой массы теряют энергию и испускают энергию, — это названо излучением Хокинга.
«Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть», — отвечал он с юмором, и этот юмор, всепобеждающий оптимизм сделали его едва ли не самым знаменитым ученым после Энштейна, героем книг, телевизионных фильмов и даже мультфильмов — «Симпсоны» и камео в «Стартреке». Четыре года назад о его ранних годах был снят художественный фильм «Теория всего», номинированный на «Оскар», завоевавший множество международных наград. Выдающийся популяризатор науки Стивен Хокинг свою жизнь превратил в бестселлер, своими выступлениями, своим примером дарил миллионам людей надежду, даже там, где ее, казалось бы, нет. В конечном счете, надежду всему человечеству.
Стивен Хокинг: «Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд».
Человек-вселенная: как Стивен Хокинг изменил мир
Стивен Хокинг: «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить».
Стивен Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде, в 20 лет окончил там университет и занимался исследованиями в Кембридже. Изучал и преподавал астрономию, гравитационную физику и математику. Он стал одним из крупнейших ученых современности уже после того, как в 21 год врачи обнаружили у него боковой амиотрофический склероз. Медики давали ему лишь несколько лет жизни, а он прожил более 50 — и каких лет! Написал несколько книг об устройстве Вселенной, объездил с лекциями весь мир, разрабатывал теорию черных дыр и возникновения Вселенной в результате большого взрыва. «Краткую историю времени» Стивена Хокинга многие если и не читали, то название книги слышали миллионы.
Стивен Хокинг: «Нет ничего больше и старше, чем Вселенная. Есть несколько вопросов о ней, о которых я хотел бы поговорить. Первое. Откуда мы появились? Как стало возможно существование Вселенной? Мы одни во Вселенной? Есть ли внеземная жизнь? Каково будущее человеческой расы?»
Он был полностью парализован, у него двигалась лишь одна мимическая мышца щеки, однако с помощью прикрепленного к ней датчика Хокинг мог общаться с миром через синтезатор речи и управлять компьютером, что позволяло ему писать. В астрофизике Хокинг выдвинул теорию о том, что черные дыры малой массы теряют энергию и испускают энергию, — это названо излучением Хокинга.
«Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть», — отвечал он с юмором, и этот юмор, всепобеждающий оптимизм сделали его едва ли не самым знаменитым ученым после Энштейна, героем книг, телевизионных фильмов и даже мультфильмов — «Симпсоны» и камео в «Стартреке». Четыре года назад о его ранних годах был снят художественный фильм «Теория всего», номинированный на «Оскар», завоевавший множество международных наград. Выдающийся популяризатор науки Стивен Хокинг свою жизнь превратил в бестселлер, своими выступлениями, своим примером дарил миллионам людей надежду, даже там, где ее, казалось бы, нет. В конечном счете, надежду всему человечеству.
Стивен Хокинг: «Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд».
Человек-вселенная: как Стивен Хокинг изменил мир
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