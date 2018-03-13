После взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено дело

Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажки — обрушились стены четырех квартир. Из поврежденного подъезда были эвакуированы жильцы.
Следственный комитет возбудил дело после взрыва в петербургской многоэтажке по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным следователей, несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших будет уточняться. Расследование этого дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
По словам источника ТАСС, причиной взрыва стала открытая газовая конфорка в одной из квартир. Ее жилец — мужчина 1983 года рождения — доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Напомним, взрыв газа произошел в доме на проспекте Народного ополчения. После этого в квартире вспыхнул пожар, который в скором времени был ликвидирован.
В свою очередь в МЧС сообщили, что к медикам за помощью обратились пять человек, но госпитализирован был только один пострадавший. Для жильцов поврежденного подъезда был организован пункт временного размещения в гимназии №399 на улице Добровольцев.
По словам источника ТАСС, причиной взрыва стала открытая газовая конфорка в одной из квартир. Ее жилец — мужчина 1983 года рождения — доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Напомним, взрыв газа произошел в доме на проспекте Народного ополчения. После этого в квартире вспыхнул пожар, который в скором времени был ликвидирован.
В свою очередь в МЧС сообщили, что к медикам за помощью обратились пять человек, но госпитализирован был только один пострадавший. Для жильцов поврежденного подъезда был организован пункт временного размещения в гимназии №399 на улице Добровольцев.
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