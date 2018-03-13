Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео. Санкт-Петербург, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео

    Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео

    комментировать
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео

    Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео

    Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • Очевидцы сняли последствия взрыва, который прогремел в жилом доме Санкт-Петербурга.

      На кадрах видны открытый огонь и густой дым. Пламенем оказались охвачены несколько квартир на верхних этажах.

      Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились стены четырех квартир, лестничные марши и железобетонные перекрытия кровли здания.

      По данным медиков, пострадали два человека. В МВД, комментируя произошедшее, сообщили, что произошло возгорание газовоздушной смеси.

      В настоящее время на месте работают силы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и другие службы экстренного реагирования. Были эвакуированы порядка 30 человек.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru