Пожар после взрыва в питерской многоэтажке сняли на видео

Очевидцы сняли последствия взрыва, который прогремел в жилом доме
Санкт-Петербурга.
На кадрах видны открытый огонь и густой дым. Пламенем оказались охвачены несколько квартир на верхних этажах.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились стены четырех квартир, лестничные марши и железобетонные перекрытия кровли здания.
По данным медиков, пострадали два человека. В МВД, комментируя произошедшее, сообщили, что произошло возгорание газовоздушной смеси.
В настоящее время на месте работают силы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и другие службы экстренного реагирования. Были эвакуированы порядка 30 человек.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились стены четырех квартир, лестничные марши и железобетонные перекрытия кровли здания.
По данным медиков, пострадали два человека. В МВД, комментируя произошедшее, сообщили, что произошло возгорание газовоздушной смеси.
В настоящее время на месте работают силы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и другие службы экстренного реагирования. Были эвакуированы порядка 30 человек.
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