Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга

По предварительным данным медиков, два человека пострадали при взрыве в жилой многоэтажке в
Санкт-Петербурге.
Источник «Интерфакса» в скорой помощи города: «Предварительно, пострадали как минимум два человека, их осматривают бригады скорой помощи».
Судя по фото и видео с места, взрывом повреждены верхние этажи жилого дома. «Разрушены восьмой и девятый этажи», — сообщили в МЧС.
Предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа.
Судя по фото и видео с места, взрывом повреждены верхние этажи жилого дома. «Разрушены восьмой и девятый этажи», — сообщили в МЧС.
Предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа.
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