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    Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга. Санкт-Петербург, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга

    Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга

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    • Фото: megapolisonline.ru
    Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга

    Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга

    Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Петербурга
    • Фото: megapolisonline.ru

      • По предварительным данным медиков, два человека пострадали при взрыве в жилой многоэтажке в Санкт-Петербурге.

      Источник «Интерфакса» в скорой помощи города: «Предварительно, пострадали как минимум два человека, их осматривают бригады скорой помощи».

      Судя по фото и видео с места, взрывом повреждены верхние этажи жилого дома. «Разрушены восьмой и девятый этажи», — сообщили в МЧС.

      смотретьВ жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв
      В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв
      Предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа.

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