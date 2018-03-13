На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены поисково-спасательные работы

Сотрудники МЧС завершили
поисково-спасательные работы на месте взрыва, который произошел на верхних этажах многоэтажного дома в Санкт-Петербурге.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда».
Тем временем в центре медицины катастроф уточнили, что в результате взрыва был госпитализирован один пострадавший. Погибших нет, передает ТАСС.
Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. В здании начался пожар, но он был быстро ликвидирован. В результате взрыва обрушились стены четырех квартир и частично обвалились лестничные марши.
По данным МЧС, из поврежденного подъезда были эвакуированы 82 человека, из них шестеро — люди преклонного возраста, которые являются лежачими. Их доставили в больницу.
Тем временем в центре медицины катастроф уточнили, что в результате взрыва был госпитализирован один пострадавший. Погибших нет, передает ТАСС.
Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. В здании начался пожар, но он был быстро ликвидирован. В результате взрыва обрушились стены четырех квартир и частично обвалились лестничные марши.
По данным МЧС, из поврежденного подъезда были эвакуированы 82 человека, из них шестеро — люди преклонного возраста, которые являются лежачими. Их доставили в больницу.
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