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    На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены поисково-спасательные работы. взрывы газа, МЧС, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены поисково-спасательные работы

    На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены поисково-спасательные работы

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены <nobr>поисково-спасательные</nobr> работы

    На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены поисково-спасательные работы

    На месте взрыва в петербургской многоэтажке завершены <nobr>поисково-спасательные</nobr> работы
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва, который произошел на верхних этажах многоэтажного дома в Санкт-Петербурге.

      ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда».

      Тем временем в центре медицины катастроф уточнили, что в результате взрыва был госпитализирован один пострадавший. Погибших нет, передает ТАСС.

      Взрыв газа произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. В здании начался пожар, но он был быстро ликвидирован. В результате взрыва обрушились стены четырех квартир и частично обвалились лестничные марши.

      По данным МЧС, из поврежденного подъезда были эвакуированы 82 человека, из них шестеро — люди преклонного возраста, которые являются лежачими. Их доставили в больницу.

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