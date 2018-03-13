Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

В МВД по
Санкт-Петербургу и Ленобласти считают, что к взрыву в многоэтажке на юге города привело возгорание газовоздушной смеси.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Поступило сообщение о хлопке в доме 219 по проспекту Народного ополчения. Предположительно, произошло возгорание газовоздушной смеси. Устанавливаются обстоятельства и наличие пострадавших».
Ранее сообщалось, что на верхнем этаже жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились перекрытия на нескольких этажах. По данным медиков, травмы получили два человека.
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Поступило сообщение о хлопке в доме 219 по проспекту Народного ополчения. Предположительно, произошло возгорание газовоздушной смеси. Устанавливаются обстоятельства и наличие пострадавших».
Ранее сообщалось, что на верхнем этаже жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились перекрытия на нескольких этажах. По данным медиков, травмы получили два человека.
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