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    Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке. взрывы, газ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

    Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

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    Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

    Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

    Названа предварительная причина взрыва в питерской многоэтажке

      В МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти считают, что к взрыву в многоэтажке на юге города привело возгорание газовоздушной смеси.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

      ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Поступило сообщение о хлопке в доме 219 по проспекту Народного ополчения. Предположительно, произошло возгорание газовоздушной смеси. Устанавливаются обстоятельства и наличие пострадавших».

      смотретьВ жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв
      В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв
      Ранее сообщалось, что на верхнем этаже жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. Обрушились перекрытия на нескольких этажах. По данным медиков, травмы получили два человека.

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