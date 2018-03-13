Британский медиарегулятор грозит RT лишением лицензии из-за отравления Скрипаля

В британском медиарегуляторе Ofcom заявили, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению
экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Ofcom обязан постоянно проверять, остаются ли обладатели лицензий на вещание «пригодными и надлежащими» для работы в Великобритании. По данным Reuters, если британское следствие сочтет, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери стояла Москва, то российский телеканал RT может потерять лицензию на работу в Соединенном Королевстве.
Из заявления Ofcom: «Мы обратились сегодня в АНО „ТВ-Новости“, которая является держателем лицензии на вещание RT на территории Соединенного Королевства, которая финансируется из бюджета Российской Федерации. В этом письме пояснялось, что если следственные органы Великобритании установят случай неправомерного применения силы российским государством против Соединенного Королевства, то мы будем считать уместным, согласно нашим текущим обязанностями, убедиться в том, что работа RT соответствует существующим стандартам».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на призывы британских властей ограничить работу телеканала. Она заявила, что Россия, вероятно, ответит зеркально на такой шаг.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, причастна к инциденту со Скрипалем в Солсбери. В МИД РФ назвали эти провокационные выпады попыткой дискредитировать Россию.
Из заявления Ofcom: «Мы обратились сегодня в АНО „ТВ-Новости“, которая является держателем лицензии на вещание RT на территории Соединенного Королевства, которая финансируется из бюджета Российской Федерации. В этом письме пояснялось, что если следственные органы Великобритании установят случай неправомерного применения силы российским государством против Соединенного Королевства, то мы будем считать уместным, согласно нашим текущим обязанностями, убедиться в том, что работа RT соответствует существующим стандартам».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на призывы британских властей ограничить работу телеканала. Она заявила, что Россия, вероятно, ответит зеркально на такой шаг.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, причастна к инциденту со Скрипалем в Солсбери. В МИД РФ назвали эти провокационные выпады попыткой дискредитировать Россию.
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