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    Симоньян ответила на призыв британских властей ограничить работу RT

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    Симоньян ответила на призыв британских властей ограничить работу RT

    Симоньян ответила на призыв британских властей ограничить работу RT

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на призыв британских властей ограничить деятельность телеканала в Великобритании.

    По словам Маргариты Симоньян, если Великобритания решит ограничить работу RT, то Россия, вероятно, ответит зеркально.

    Маргарита Симоньян: «Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д».

    смотретьТереза Мэй: за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия
    Тереза Мэй: за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия
    Фразу «хайли лайкли» (highly likely — весьма вероятно — ред.) накануне произнесла премьер Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она заявила, что к этому инциденту, весьма вероятно, причастна Россия. Но никаких доказательств в пользу данной версии представлено не было. В МИД РФ в ответ заявили, что ситуация используется для дискредитации России.

    Несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении RT вплоть до отзыва на вещание в Великобритании.

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