Симоньян ответила на призыв британских властей ограничить работу RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на призыв британских властей ограничить деятельность телеканала в Великобритании.
По словам Маргариты Симоньян, если Великобритания решит ограничить работу RT, то Россия, вероятно, ответит зеркально.
Маргарита Симоньян: «Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д».
Фразу «хайли лайкли» (highly likely — весьма вероятно — ред.) накануне произнесла премьер Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она заявила, что к этому инциденту, весьма вероятно, причастна Россия. Но никаких доказательств в пользу данной версии представлено не было. В МИД РФ в ответ заявили, что ситуация используется для дискредитации России.
Несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении RT вплоть до отзыва на вещание в Великобритании.
Маргарита Симоньян: «Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д».
Фразу «хайли лайкли» (highly likely — весьма вероятно — ред.) накануне произнесла премьер Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она заявила, что к этому инциденту, весьма вероятно, причастна Россия. Но никаких доказательств в пользу данной версии представлено не было. В МИД РФ в ответ заявили, что ситуация используется для дискредитации России.
Несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении RT вплоть до отзыва на вещание в Великобритании.
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