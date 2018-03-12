МИД РФ: отравление Скрипаля используется для дискредитации РФ

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало призывы западных СМИ к бойкоту предстоящего ЧМ по футболу, который будет проводиться в РФ.
В МИД РФ уверены, что вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Британией, наносят удар по мировому спорту. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РФ.
Из текста заявления МИД РФ: «Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия… Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц. в частности, министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту».
Из текста заявления МИД РФ: «Хотели вновь отметить: спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость. Попытки его политизации и привлечения к этому спортсменов и тренеров красноречиво говорят о профессиональном уровне журналистов, гонящихся за сенсацией».
Ранее британское правительство заявило, что считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Премьер Тереза Мэй утверждает, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, разрабатывалось в СССР в 1970-е годы. При этом глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны и начнет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.
Напомним, в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Глава пресс-службы БИД РФ Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной кампанией, основанной на провокации».
Из текста заявления МИД РФ: «Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия… Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц. в частности, министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту».
Из текста заявления МИД РФ: «Хотели вновь отметить: спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость. Попытки его политизации и привлечения к этому спортсменов и тренеров красноречиво говорят о профессиональном уровне журналистов, гонящихся за сенсацией».
Ранее британское правительство заявило, что считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Премьер Тереза Мэй утверждает, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, разрабатывалось в СССР в 1970-е годы. При этом глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны и начнет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.
Напомним, в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Глава пресс-службы БИД РФ Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной кампанией, основанной на провокации».
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