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    Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

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    Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

    Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

    Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
    • Фото: Associated Press © 2018, Jacquelyn Martin

      • Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США. На его место назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.

      Директором ЦРУ впервые в истории станет женщина. Президент США Дональд Трамп принял решение поручить руководство ведомством Джине Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ЦРУ.

      О перестановках Трамп сообщил в своем Twitter, поблагодарив Тиллерсона за службу и выразив уверенность, что Помпео блестяще справится со своей работой.




      Сообщения о том, что Тиллерсон покинет пост главы Госдепа США, появились еще в ноябре минувшего года. The New York Times в качестве причины называла резкое расхождение во взглядах госсекретаря и президента США. По данным издания, в личной беседе Тиллерсон даже назвал Трампа «кретином», а президент в свою очередь публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил время» на дипломатическое решение северокорейской проблемы.

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      Тогда же сообщалось, что Трамп готов отдать должность главы Госдепа директору ЦРУ Майку Помпео. Трамп комментировал эти слухи уклончиво, а Тиллерсон называл их смехотворными. Срок его пребывания в должности главы Госдепартамента стал самым коротким за последние 120 лет.

      Что касается нового главы ЦРУ, то, по данным СМИ, то Хаспел одно время возглавляла департамент тайных операций ЦРУ и, в частности, курировала секретные американские тюрьмы за рубежом, где заключенные подвергались пыткам.

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