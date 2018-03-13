Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США. На его место назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.
Директором ЦРУ впервые в истории станет женщина. Президент США Дональд Трамп принял решение поручить руководство ведомством Джине Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ЦРУ.
О перестановках Трамп сообщил в своем Twitter, поблагодарив Тиллерсона за службу и выразив уверенность, что Помпео блестяще справится со своей работой.
Сообщения о том, что Тиллерсон покинет пост главы Госдепа США, появились еще в ноябре минувшего года. The New York Times в качестве причины называла резкое расхождение во взглядах госсекретаря и президента США. По данным издания, в личной беседе Тиллерсон даже назвал Трампа «кретином», а президент в свою очередь публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил время» на дипломатическое решение северокорейской проблемы.
Тогда же сообщалось, что Трамп готов отдать должность главы Госдепа директору ЦРУ Майку Помпео. Трамп комментировал эти слухи уклончиво, а Тиллерсон называл их смехотворными. Срок его пребывания в должности главы Госдепартамента стал самым коротким за последние 120 лет.
Что касается нового главы ЦРУ, то, по данным СМИ, то Хаспел одно время возглавляла департамент тайных операций ЦРУ и, в частности, курировала секретные американские тюрьмы за рубежом, где заключенные подвергались пыткам.
О перестановках Трамп сообщил в своем Twitter, поблагодарив Тиллерсона за службу и выразив уверенность, что Помпео блестяще справится со своей работой.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018
Сообщения о том, что Тиллерсон покинет пост главы Госдепа США, появились еще в ноябре минувшего года. The New York Times в качестве причины называла резкое расхождение во взглядах госсекретаря и президента США. По данным издания, в личной беседе Тиллерсон даже назвал Трампа «кретином», а президент в свою очередь публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил время» на дипломатическое решение северокорейской проблемы.
Тогда же сообщалось, что Трамп готов отдать должность главы Госдепа директору ЦРУ Майку Помпео. Трамп комментировал эти слухи уклончиво, а Тиллерсон называл их смехотворными. Срок его пребывания в должности главы Госдепартамента стал самым коротким за последние 120 лет.
Что касается нового главы ЦРУ, то, по данным СМИ, то Хаспел одно время возглавляла департамент тайных операций ЦРУ и, в частности, курировала секретные американские тюрьмы за рубежом, где заключенные подвергались пыткам.
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