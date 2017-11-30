«Рекс здесь»: Трамп ответил на сообщения о скорой отставке Тиллерсона

В Белом доме заявили, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон продолжает выполнять свои обязанности.
Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке госсекретаря США, отметил: «Рекс здесь». От дальнейших разъяснений американский президент отказался.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока никаких объявлений о кадровых перестановках нет. При этом она подчеркнула, что сейчас «весь кабинет сосредоточен на завершении невероятно успешного первого года администрации президента Трампа», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что Рекс Тиллерсон в ближайшие несколько недель покинет пост госсекретаря США. Причиной отставки главы Госдепа может стать резкое расхождение во взглядах с Трампом. При этом отмечалось, что Тиллерсона сменит руководитель ЦРУ Том Коттон.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока никаких объявлений о кадровых перестановках нет. При этом она подчеркнула, что сейчас «весь кабинет сосредоточен на завершении невероятно успешного первого года администрации президента Трампа», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее газета New York Times сообщила, что Рекс Тиллерсон в ближайшие несколько недель покинет пост госсекретаря США. Причиной отставки главы Госдепа может стать резкое расхождение во взглядах с Трампом. При этом отмечалось, что Тиллерсона сменит руководитель ЦРУ Том Коттон.
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