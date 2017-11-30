New York Times: Белый дом планирует отправить Тиллерсона в отставку

Белый дом намеревается сместить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и отдать его должность директору ЦРУ Майклу Помпео.
Как пишет газета New York Times, администрация США уже разработала план по отставке действующего госсекретаря. Об этом изданию якобы рассказал один из высокопоставленных чиновников. По его словам, после перехода Майкла Помпео в Госдепартамент ЦРУ возглавит сенатор-республиканец Том Коттон — близкий соратник Трампа. Запланированные перестановки могут произойти в ближайшие несколько недель.
Газета отмечает, что причиной могло стать резкое расхождение во взглядах Тиллерсона и президента США Дональда Трампа. В последнее время госсекретарь и глава государства не сходятся во мнениях по целому ряду вопросов, среди которых иранская ядерная сделка, конфронтация с Северной Кореей и столкновение между арабскими союзниками.
По данным издания, в личной беседе Тиллерсон даже назвал Трампа «кретином», а президент в свою очередь публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил время» на дипломатическое решение северокорейской проблемы.
Об отставке Тиллерсона в США говорят в течение нескольких последних месяцев, однако сторонники госсекретаря утверждают, что он намеревается остаться на посту до конца года. Но даже в этом случае срок его пребывания в должности главы Госдепартамента станет самым коротким за последние 120 лет.
Газета отмечает, что причиной могло стать резкое расхождение во взглядах Тиллерсона и президента США Дональда Трампа. В последнее время госсекретарь и глава государства не сходятся во мнениях по целому ряду вопросов, среди которых иранская ядерная сделка, конфронтация с Северной Кореей и столкновение между арабскими союзниками.
По данным издания, в личной беседе Тиллерсон даже назвал Трампа «кретином», а президент в свою очередь публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил время» на дипломатическое решение северокорейской проблемы.
Об отставке Тиллерсона в США говорят в течение нескольких последних месяцев, однако сторонники госсекретаря утверждают, что он намеревается остаться на посту до конца года. Но даже в этом случае срок его пребывания в должности главы Госдепартамента станет самым коротким за последние 120 лет.
Комментарии