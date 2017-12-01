Тиллерсон назвал смехотворными слухи о своей грядущей отставке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сегодня слухи о том, что в Белом доме готовятся отправить его в отставку в течение ближайших недель.
Отвечая на вопросы журналистов по этом поводу, он уверенно заявил, что «это смешно».
Ранее газета New York Times сообщила, что в Белом доме якобы намерены
отправить Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео. Президент Дональд Трамп не подтвердил эту информацию, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока никаких объявлений о кадровых перестановках нет.
Ранее газета New York Times сообщила, что в Белом доме якобы намерены
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