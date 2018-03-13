Один из фигурантов громкого дела о трапе Пулково примирился с потерпевшими

Московский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ аэропорта Пулково Александра Козельского, обвиняемого в некачественном ремонте трапа.
Сообщается, что родственники погибшей при падении с трапа девочки пошли на мировое соглашение с обвиняемым Александром Козельским. Мать умершего ребенка Дарья Кобылевская получит материальную компенсацию, сумму которой перед журналистами не озвучили. Оглашение постановления прошло в закрытом режиме, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Между тем в громком деле остался еще один фигурант — заместитель руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково. Алексею Шаньгину в феврале предъявили обвинение по статье 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств». Изначально Шаньгину вменили оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Однако затем обвинение переквалифицировали.
Площадка трапа провалилась под бабушкой и годовалой внучкой вечером 28 сентября 2017 года. Они выходили из самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Москвы. У самоходного трапа FMC Smartstep-2 подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей.
Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную. Кустарный способ ремонта подтвердила Росавиация, напоминает «Фонтанка». В результате годовалая девочка скончалась в больнице, а бабушка получила тяжелые повреждения.
Между тем в громком деле остался еще один фигурант — заместитель руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково. Алексею Шаньгину в феврале предъявили обвинение по статье 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств». Изначально Шаньгину вменили оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Однако затем обвинение переквалифицировали.
Площадка трапа провалилась под бабушкой и годовалой внучкой вечером 28 сентября 2017 года. Они выходили из самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Москвы. У самоходного трапа FMC Smartstep-2 подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей.
Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную. Кустарный способ ремонта подтвердила Росавиация, напоминает «Фонтанка». В результате годовалая девочка скончалась в больнице, а бабушка получила тяжелые повреждения.
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