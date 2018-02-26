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    В деле о смертоносном трапе в Пулково появился новый фигурант. Пулково, Санкт-Петербург, аэропорты, несчастные случаи, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ деле о смертоносном трапе в Пулково появился новый фигурант

    В деле о смертоносном трапе в Пулково появился новый фигурант

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    В деле о смертоносном трапе в Пулково появился новый фигурант

    В деле о смертоносном трапе в Пулково появился новый фигурант

      СК на транспорте подтвердил, что вторым подозреваемым стал Алексей Шаньгин. Он также является сотрудников УК «Воздушные ворота Северной столицы».

      В деле о смерти полуторагодовалой девочки из-за падения с трапа в Пулково появился новый фигурант. Им стал еще один сотрудник управляющей компании аэропорта Алексей Шаньгин. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете на транспорте.

      Сегодня же стало известно, что уголовное преследование коллеги Шаньгина Александра Козельского, причастного к ремонту рухнувшего трапа, может быть прекращено. Заявление сделал защитник обвиняемого во время предварительного заседания, которое прошло в Московском районном суде.

      На слушании присутствовали мама и бабушка погибшей девочки. Здесь же прямо перед залом суда родственникам удалось поговорить и с самим Козельским. По словам адвоката, обе стороны проявили готовность к примирению.

      Напомним: трагедия в Пулково произошла в конце сентября 2017 года. При выходе из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. В результате падения с трехметровой высоты бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Через две недели девочка скончалась в больнице. По факту случившегося ведется еще одно уголовное дело по статье «Халатность».

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