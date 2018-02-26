В деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению

В Петербурге начался суд над инженером управляющей компании аэропорта Пулково. Его обвиняют в недоброкачественном ремонте трапа, падение с которого стоило жизни маленькой девочке.
Уголовное дело о смерти полуторагодовалой девочки в результате падения с трапа в аэропорту Пулково может быть прекращено. О готовности сторон к примирению стало известно сегодня во время заседания Московского районного суда.
Речь идет о производстве в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании аэропорта. Александра Козельского считают причастным к недоброкачественному ремонту рухнувшего трапа, который был выполнен, как показала экспертиза, кустарным способом. Одна из деталей принципиально отличалась от оригинала.
Алексей Соколов, адвокат Александра Козельского: «Мы просим уважаемый суд (и так же 12 марта будут просить потерпевшие) о прекращении уголовного дела в соответствии со статьей 25-й Уголовно-процессуального кодекса РФ о примирении сторон. Козельский Александр Степанович полностью загладил вред от причиненного им преступления».
Ожидать решения о примирении Александр Козельский будет под домашним арестом. Сегодня ему продлили меру пресечения.
Речь идет о производстве в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании аэропорта. Александра Козельского считают причастным к недоброкачественному ремонту рухнувшего трапа, который был выполнен, как показала экспертиза, кустарным способом. Одна из деталей принципиально отличалась от оригинала.
Алексей Соколов, адвокат Александра Козельского: «Мы просим уважаемый суд (и так же 12 марта будут просить потерпевшие) о прекращении уголовного дела в соответствии со статьей 25-й Уголовно-процессуального кодекса РФ о примирении сторон. Козельский Александр Степанович полностью загладил вред от причиненного им преступления».
Ожидать решения о примирении Александр Козельский будет под домашним арестом. Сегодня ему продлили меру пресечения.
Комментарии