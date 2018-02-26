Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    В деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению. Пулково, Санкт-Петербург, аэропорты, несчастные случаи, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению

    В деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению

    3 комментария

    В деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению

    В деле о падении ребенка на трапе в Пулково пришли к мировому соглашению

      В Петербурге начался суд над инженером управляющей компании аэропорта Пулково. Его обвиняют в недоброкачественном ремонте трапа, падение с которого стоило жизни маленькой девочке.

      Уголовное дело о смерти полуторагодовалой девочки в результате падения с трапа в аэропорту Пулково может быть прекращено. О готовности сторон к примирению стало известно сегодня во время заседания Московского районного суда.

      Речь идет о производстве в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании аэропорта. Александра Козельского считают причастным к недоброкачественному ремонту рухнувшего трапа, который был выполнен, как показала экспертиза, кустарным способом. Одна из деталей принципиально отличалась от оригинала.

      Алексей Соколов, адвокат Александра Козельского: «Мы просим уважаемый суд (и так же 12 марта будут просить потерпевшие) о прекращении уголовного дела в соответствии со статьей 25-й Уголовно-процессуального кодекса РФ о примирении сторон. Козельский Александр Степанович полностью загладил вред от причиненного им преступления».

      Ожидать решения о примирении Александр Козельский будет под домашним арестом. Сегодня ему продлили меру пресечения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru