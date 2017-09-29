В Петербурге упавшая с трапа самолета девочка находится в реанимации

В Северной столице сегодня выясняют, почему в Пулково к самолету подали неисправный трап. Конструкция оказалась непрочной, в результате женщина с маленьким ребенком буквально вывалились из дверей воздушного судна. Делом уже занялись следователи и транспортная прокуратура.
Очередной рейс из Москвы в Санкт-Петербург прошел нормально, но вот сойти с трапа удалось не всем пассажирам. Женщина с годовалой дочкой не вышла, а выпала из самолета не по своей вине.
Судя по фотографиям, еще до приезда скорой прямо под трапом пострадавшим оказывали помощь. У человека в жилетке на руках девочка, только что упавшая с трехметровой высоты. Врачи обнаружили у маленькой пострадавшей сильное сотрясение мозга, у женщины — множественные переломы.
Часть конструкции трапа повисла в воздухе, возможно, надломившись. Это обычный трап, который каждый день десятки раз выезжает к самолетам. Как говорят пассажиры рейса, многие, выходя из воздушного судна, почувствовали, что с дорожкой что-то не так — слишком сильно она шаталась.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, после падения женщины с ребенком с трехметровой высоты возбудили уголовное дело. Конструкцию изучили сотрудники транспортной полиции, прокуратуры и следственного комитета. Начальство Пулково также выясняет причины ЧП и пытается понять, как в таком слаженном и технологически сложном механизме, как аэропорт, случился такой опасный сбой.
По сути, часть трапа ушла из-под ног пассажиров. Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Жизни женщины сейчас ничто не угрожает, а вот маленькая девочка находится в реанимации в состоянии искусственной комы.
Нет сомнений, что в аэропорту, где есть трап, должен быть и ответственный за техническое состояние конструкции, по которой каждый день на высоте более 3 метров ходят тысячи пассажиров.
Судя по фотографиям, еще до приезда скорой прямо под трапом пострадавшим оказывали помощь. У человека в жилетке на руках девочка, только что упавшая с трехметровой высоты. Врачи обнаружили у маленькой пострадавшей сильное сотрясение мозга, у женщины — множественные переломы.
Часть конструкции трапа повисла в воздухе, возможно, надломившись. Это обычный трап, который каждый день десятки раз выезжает к самолетам. Как говорят пассажиры рейса, многие, выходя из воздушного судна, почувствовали, что с дорожкой что-то не так — слишком сильно она шаталась.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, после падения женщины с ребенком с трехметровой высоты возбудили уголовное дело. Конструкцию изучили сотрудники транспортной полиции, прокуратуры и следственного комитета. Начальство Пулково также выясняет причины ЧП и пытается понять, как в таком слаженном и технологически сложном механизме, как аэропорт, случился такой опасный сбой.
По сути, часть трапа ушла из-под ног пассажиров. Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Жизни женщины сейчас ничто не угрожает, а вот маленькая девочка находится в реанимации в состоянии искусственной комы.
Нет сомнений, что в аэропорту, где есть трап, должен быть и ответственный за техническое состояние конструкции, по которой каждый день на высоте более 3 метров ходят тысячи пассажиров.
Комментарии