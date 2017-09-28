Мать с ребенком выпали из телетрапа в аэропорту Пулково

СМИ сообщают о серьезном инциденте с пассажирами в аэропорту Санкт-Петербурга .

Известно, что ЧП случилось сегодня в районе 19 часов в аэропорту Пулково. Этот факт подтвердили в транспортной полиции и прокуратуре.



Во время высадки пассажиров, прибывших самолетом из Москвы, из «рукава» на летное поле выпали женщина и ее несовершеннолетний ребенок. У малыша тяжелые травмы. Подробности и причины происшествия выясняются.



Как рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», сейчас пострадавшие в срочном порядке доставлены в здравпункт аэропорта. Сейчас ожидается прибытие бригады городской скорой помощи для госпитализации матери и ребенка.



Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.