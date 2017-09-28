Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Мать с ребенком выпали из телетрапа в аэропорту Пулково

    комментировать
    Мать с ребенком выпали из телетрапа в аэропорту Пулково

    Мать с ребенком выпали из телетрапа в аэропорту Пулково

    Мать с ребенком выпали из телетрапа в аэропорту Пулково
  • Фото: sztproc.ru

    • СМИ сообщают о серьезном инциденте с пассажирами в аэропорту Санкт-Петербурга.

    Известно, что ЧП случилось сегодня в районе 19 часов в аэропорту Пулково. Этот факт подтвердили в транспортной полиции и прокуратуре.

    Во время высадки пассажиров, прибывших самолетом из Москвы, из «рукава» на летное поле выпали женщина и ее несовершеннолетний ребенок. У малыша тяжелые травмы. Подробности и причины происшествия выясняются.

    Как рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», сейчас пострадавшие в срочном порядке доставлены в здравпункт аэропорта. Сейчас ожидается прибытие бригады городской скорой помощи для госпитализации матери и ребенка.

    Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru