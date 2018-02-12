В Петербурге показали сломанный трап, с которого рухнули бабушка с внучкой

Впервые после трагедии в аэропорту Пулково следователи продемонстрировали самоходный трап, поломка которого привела к смерти полуторагодовалой девочки.
Как выяснилось во время экспертизы, конструкция была отремонтирована кустарным способом. Опорная ось ее переходной площадки имеет принципиальные отличия от оригинала, предусмотренного заводом-изготовителем.
В Следственном комитете на транспорте подчеркнули, что у самодельного аналога меньший запас прочности, и ось не могла обеспечить безопасность при регулярных нагрузках. Ответственным за ремонт рухнувшего трапа признан начальник участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании Пулково. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Напомним: трагедия произошла в конце сентября 2017 года. При выходе из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. В результате падения с трехметровой высоты бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Через две недели девочка умерла в больнице.
В Следственном комитете на транспорте подчеркнули, что у самодельного аналога меньший запас прочности, и ось не могла обеспечить безопасность при регулярных нагрузках. Ответственным за ремонт рухнувшего трапа признан начальник участка механических работ службы спецтранспорта управляющей компании Пулково. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Напомним: трагедия произошла в конце сентября 2017 года. При выходе из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. В результате падения с трехметровой высоты бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Через две недели девочка умерла в больнице.
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