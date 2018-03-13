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    Обвиненная в бегстве в Россию Савченко находится в Страсбурге

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк
    Обвиненная в бегстве в Россию Савченко находится в Страсбурге

    Обвиненная в бегстве в Россию Савченко находится в Страсбурге

    Обвиненная в бегстве в Россию Савченко находится в Страсбурге
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Вовк

    • На официальной странице Надежды Савченко в Facebook появились фотографии, на которых запечатлено, что она принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге. Ранее в Раде ее обвинили в бегстве в Россию в связи с вызовом на допрос в СБУ.

    На странице депутата Рады Надежды Савченко в Facebook появились записи, подтверждающие, что она находится на парламентской сессии в Страсбурге.

    В одном из сообщений говорится: «Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия». Отмечается, что одной из главных тем на встречах Савченко с европарламентариями стал вопрос об освобождении пленных в Донбассе. Под записью были размещены несколько фотографий, на которых Савченко запечатлена в зале заседаний.

    Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Стразбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з…

    Опубликовано Надія Савченко 12 марта 2018 г.


    Депутата Рады Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». Тем временем сама депутат покинула территорию Украины и отправилась на международную конференцию. В Раде на этом фоне прозвучали предположения, что она якобы сбежала в Россию.

    смотретьСавченко отдала честь подозреваемому в подготовке покушения на Порошенко
    Савченко отдала честь подозреваемому в подготовке покушения на Порошенко
    Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта. В его автомобиле было обнаружено большое количество оружия. Хотя ранее он считался лояльным киевским властям, Рубана обвинили в подготовке покушений на руководство Украины. Суд арестовал его на два месяца — на заседании, где выносилось это решение, появилась Савченко, которая отдала подозреваемому честь.

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