Обвиненная в бегстве в Россию Савченко находится в Страсбурге

На официальной странице Надежды Савченко в Facebook появились фотографии, на которых запечатлено, что она принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге. Ранее в Раде ее обвинили в бегстве в Россию в связи с вызовом на допрос в СБУ.
На странице депутата Рады Надежды Савченко в Facebook появились записи, подтверждающие, что она находится на парламентской сессии в Страсбурге.
В одном из сообщений говорится: «Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия». Отмечается, что одной из главных тем на встречах Савченко с европарламентариями стал вопрос об освобождении пленных в Донбассе. Под записью были размещены несколько фотографий, на которых Савченко запечатлена в зале заседаний.
Депутата Рады Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». Тем временем сама депутат покинула территорию Украины и отправилась на международную конференцию. В Раде на этом фоне прозвучали предположения, что она якобы сбежала в Россию.
Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта. В его автомобиле было обнаружено большое количество оружия. Хотя ранее он считался лояльным киевским властям, Рубана обвинили в подготовке покушений на руководство Украины. Суд арестовал его на два месяца — на заседании, где выносилось это решение, появилась Савченко, которая отдала подозреваемому честь.
В одном из сообщений говорится: «Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия». Отмечается, что одной из главных тем на встречах Савченко с европарламентариями стал вопрос об освобождении пленных в Донбассе. Под записью были размещены несколько фотографий, на которых Савченко запечатлена в зале заседаний.
Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Стразбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з…Опубликовано Надія Савченко 12 марта 2018 г.
Депутата Рады Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». Тем временем сама депутат покинула территорию Украины и отправилась на международную конференцию. В Раде на этом фоне прозвучали предположения, что она якобы сбежала в Россию.
Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта. В его автомобиле было обнаружено большое количество оружия. Хотя ранее он считался лояльным киевским властям, Рубана обвинили в подготовке покушений на руководство Украины. Суд арестовал его на два месяца — на заседании, где выносилось это решение, появилась Савченко, которая отдала подозреваемому честь.
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