Савченко отдала честь подозреваемому в подготовке покушения на Порошенко

На Украине арестовали человека, который до последнего времени считался абсолютно лояльным к новой украинской власти, — руководителя центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. В суд к нему пришла депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Рубан стал известен еще в начале конфликта, когда активно и успешно участвовал в организации обмена пленными. Рубан действовал на общественных началах, представляя интересы украинской стороны. Тем удивительнее выглядит обвинение. Рубана подозревают ни много ни мало в подготовке покушения на всю киевскую верхушку — Порошенко, Авакова, Яценюка и Турчинова.
СБУ задержала его на КПП «Майорск» в Донбассе. В машине, на которой ехал Рубан, нашли оружие. Сегодня киевский суд постановил арестовать задержанного на два месяца. Поддержать его пришла Надежда Савченко. Она подошла к клетке и отдала Рубану честь.
СБУ задержала его на КПП «Майорск» в Донбассе. В машине, на которой ехал Рубан, нашли оружие. Сегодня киевский суд постановил арестовать задержанного на два месяца. Поддержать его пришла Надежда Савченко. Она подошла к клетке и отдала Рубану честь.
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