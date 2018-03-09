Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия

На Украине задержан руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
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Как сообщают украинские СМИ, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в Донецкой области и доставлен в СИЗО в Мариуполе. Отмечается, что задержание было связано с попыткой пересечь границу с «запрещенными предметами».
Генпрокурор Украины Юриий Луценко подтвердил информацию СМИ. При этом задержание Рубана он назвал «не случайным».
Вместе с тем замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука на своей странице в Facebook уточнил, что глава «Офицерского корпуса» пытался провести через КПП «целый арсенал оружия». По его данным, у Рубана, в частности, нашли миномет и мины 120 мм.
Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и провозглашенными республиками.
Генпрокурор Украины Юриий Луценко подтвердил информацию СМИ. При этом задержание Рубана он назвал «не случайным».
Вместе с тем замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука на своей странице в Facebook уточнил, что глава «Офицерского корпуса» пытался провести через КПП «целый арсенал оружия». По его данным, у Рубана, в частности, нашли миномет и мины 120 мм.
Тим, хто вопить «підкинули»:Опубликовано Георгій Тукой 8 марта 2018 г.
Шановні!
Підкинути могли б набагато меньшу кількість і якість, а не міномет та 120мм міни.
…
Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и провозглашенными республиками.
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