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    Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия. задержание, оружие, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия

    Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия

    5 комментариев
    • Фото: Георгій Тука, Володимир Рубан / facebook.com
    Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия

    Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия

    Глава центра освобождения пленных задержан на Украине с арсеналом оружия
    • Фото: Георгій Тука, Володимир Рубан / facebook.com

      • На Украине задержан руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

      Как сообщают украинские СМИ, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в Донецкой области и доставлен в СИЗО в Мариуполе. Отмечается, что задержание было связано с попыткой пересечь границу с «запрещенными предметами».

      Генпрокурор Украины Юриий Луценко подтвердил информацию СМИ. При этом задержание Рубана он назвал «не случайным».

      Вместе с тем замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука на своей странице в Facebook уточнил, что глава «Офицерского корпуса» пытался провести через КПП «целый арсенал оружия». По его данным, у Рубана, в частности, нашли миномет и мины 120 мм.

      Тим, хто вопить «підкинули»:
      Шановні!
      Підкинути могли б набагато меньшу кількість і якість, а не міномет та 120мм міни.

      Опубликовано Георгій Тукой 8 марта 2018 г.


      Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и провозглашенными республиками.

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