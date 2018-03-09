Порошенко прокомментировал задержание Рубана

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал задержание главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
По словам Порошенко, найдены неопровержимые доказательства подготовки на Украине масштабных терактов, а также существования сети, которая эти теракты готовила. Целью, по словам украинского президента, была дестабилизация общества, сообщает телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.
Рубана обвиняют по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». В тексте обвинения отмечается, что Рубан, в частности, планировал организовать обстрел зданий государственной власти, захват Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.
Владимир Рубан свою вину во всех инкриминируемых преступлениях отрицает. При этом он заявляет, что не знал об оружейном арсенале в машине, а выполнял лишь роль водителя.
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.
Рубана обвиняют по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». В тексте обвинения отмечается, что Рубан, в частности, планировал организовать обстрел зданий государственной власти, захват Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.
Владимир Рубан свою вину во всех инкриминируемых преступлениях отрицает. При этом он заявляет, что не знал об оружейном арсенале в машине, а выполнял лишь роль водителя.
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