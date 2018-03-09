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    Порошенко прокомментировал задержание Рубана

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    Порошенко прокомментировал задержание Рубана

    Порошенко прокомментировал задержание Рубана

    Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал задержание главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

    По словам Порошенко, найдены неопровержимые доказательства подготовки на Украине масштабных терактов, а также существования сети, которая эти теракты готовила. Целью, по словам украинского президента, была дестабилизация общества, сообщает телеканал «112 Украина».

    Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

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    Рубана обвиняют по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». В тексте обвинения отмечается, что Рубан, в частности, планировал организовать обстрел зданий государственной власти, захват Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.

    Владимир Рубан свою вину во всех инкриминируемых преступлениях отрицает. При этом он заявляет, что не знал об оружейном арсенале в машине, а выполнял лишь роль водителя.

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