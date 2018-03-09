СМИ: глава центра освобождения пленных планировал убийство Порошенко

Задержанный на Украине руководитель центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан готовил покушение на президента страны Петра Порошенко, а также планировал совершить ряд других преступлений. Об этом говорится в тексте обвинения Рубану, которое оказалось в распоряжении издания «Страна.ua».
Согласно тексту обвинения, Рубан готовил покушение на Порошенко, других руководителей страны, а также якобы планировал «убийство большого количества людей в Киеве», уничтожение и повреждение инфраструктуры в правительственном квартале, осуществление «дестабилизации внутренней обстановки в государстве».
В тексте отмечается, что Рубан хотел убить Порошенко во время визита президента в Верховную раду. Здание парламента планировалось обстрелять из минометов. После этого планировалось устроить взрывы уже внутри здания.
После этого Рубан планировал захватить Раду, а также организовать нападения на жилища государственных деятелей и политических лидеров, в том числе главы МВД Арсена Авакова, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова. Этих политиков он, согласно обвинению, также хотел убить.
Обвинение Рубану предъявлено по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Решение об аресте задержанного должен принять Шевченковский районный суд Киева.
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. У него среди прочего нашли миномет и мины 120 мм. Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и провозглашенными республиками.
В тексте отмечается, что Рубан хотел убить Порошенко во время визита президента в Верховную раду. Здание парламента планировалось обстрелять из минометов. После этого планировалось устроить взрывы уже внутри здания.
После этого Рубан планировал захватить Раду, а также организовать нападения на жилища государственных деятелей и политических лидеров, в том числе главы МВД Арсена Авакова, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова. Этих политиков он, согласно обвинению, также хотел убить.
Обвинение Рубану предъявлено по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Решение об аресте задержанного должен принять Шевченковский районный суд Киева.
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. У него среди прочего нашли миномет и мины 120 мм. Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и провозглашенными республиками.
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