Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца

Шевченковский районный суд Киева арестовал руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в покушении на президента страны Петра Порошенко.
Как сообщают украинские СМИ, судья постановил арестовать Рубана на 60 дней без определения размера залога.
Между тем в ходе заседания Рубан отверг предъявленные ему обвинения. Он рассказал, что операция по пересечению границы, во время которой его задержали, была спланирована офицером с позывным Кедр.
Владимир Рубан: «Я исполнял роль водителя. Авто я получил для пересечения границы. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию, однако ранее я занимался — и продолжаю — обменом пленных. Переходов у меня более 140».
Рубан рассказал, что должен был перевезти один товар на неподконтрольные Киеву территории, а забрать оттуда мебель.
Владимир Рубан: «О наличии оружия я не знал. Все остальное отвергаю».
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Как выяснили украинские СМИ, Рубан обвиняется сразу по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Ему, в частности, вменяют подготовку покушения на Петра Порошенко и других руководителей страны, подготовку к обстрелу и захвату правительственных зданий с целью дестабилизации обстановки в стране.
Между тем в ходе заседания Рубан отверг предъявленные ему обвинения. Он рассказал, что операция по пересечению границы, во время которой его задержали, была спланирована офицером с позывным Кедр.
Владимир Рубан: «Я исполнял роль водителя. Авто я получил для пересечения границы. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию, однако ранее я занимался — и продолжаю — обменом пленных. Переходов у меня более 140».
Рубан рассказал, что должен был перевезти один товар на неподконтрольные Киеву территории, а забрать оттуда мебель.
Владимир Рубан: «О наличии оружия я не знал. Все остальное отвергаю».
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Как выяснили украинские СМИ, Рубан обвиняется сразу по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Ему, в частности, вменяют подготовку покушения на Петра Порошенко и других руководителей страны, подготовку к обстрелу и захвату правительственных зданий с целью дестабилизации обстановки в стране.
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