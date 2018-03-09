Линия огня <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Линия огня 16+
    •  
    Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца. аресты, задержание, Порошенко, суды, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава центра освобождения пленных арестован на два месяца

    Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца

    Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца

    Глава центра освобождения пленных арестован на два месяца
    • Фото: РИА Новости © 2018

      • Шевченковский районный суд Киева арестовал руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в покушении на президента страны Петра Порошенко.

      Как сообщают украинские СМИ, судья постановил арестовать Рубана на 60 дней без определения размера залога.

      Между тем в ходе заседания Рубан отверг предъявленные ему обвинения. Он рассказал, что операция по пересечению границы, во время которой его задержали, была спланирована офицером с позывным Кедр.

      Владимир Рубан: «Я исполнял роль водителя. Авто я получил для пересечения границы. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию, однако ранее я занимался — и продолжаю — обменом пленных. Переходов у меня более 140».

      Рубан рассказал, что должен был перевезти один товар на неподконтрольные Киеву территории, а забрать оттуда мебель.

      Владимир Рубан: «О наличии оружия я не знал. Все остальное отвергаю».

      Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Как выяснили украинские СМИ, Рубан обвиняется сразу по трем статьям: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Ему, в частности, вменяют подготовку покушения на Петра Порошенко и других руководителей страны, подготовку к обстрелу и захвату правительственных зданий с целью дестабилизации обстановки в стране.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru