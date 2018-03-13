В Раде заявили о бегстве Надежды Савченко в Россию

В Верховной раде высказали предположение, что депутат Надежда Савченко якобы сбежала в Россию после того, как была вызвана на допрос в СБУ.
Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил изданию LB.ua, что Надежда Савченко уехала в Россию.
Андрей Тетерук: «Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины».
По его мнению, причиной бегства Савченко с Украины могло стать уголовное дело в отношении главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Ее вызвали на допрос в СБУ.
В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что Савченко вызвали на допрос, но отметил, что она выехала с территории Украины для участия в международной конференции.
Напомним, Владимира Рубана задержали 8 марта — его обвинили его в подготовке покушения на руководство страны, хотя до недавнего времени он считался лояльным киевским властям. Надежда Савченко появилась в суде, где выносилось решение о его аресте, и отдала Рубану честь.
Андрей Тетерук: «Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины».
По его мнению, причиной бегства Савченко с Украины могло стать уголовное дело в отношении главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Ее вызвали на допрос в СБУ.
В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что Савченко вызвали на допрос, но отметил, что она выехала с территории Украины для участия в международной конференции.
Напомним, Владимира Рубана задержали 8 марта — его обвинили его в подготовке покушения на руководство страны, хотя до недавнего времени он считался лояльным киевским властям. Надежда Савченко появилась в суде, где выносилось решение о его аресте, и отдала Рубану честь.
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