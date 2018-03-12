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    Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

    Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

    Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Народный артист СССР, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, скончавшийся на 83-м году жизни после тяжелой болезни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище 15 марта.

    Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище».

    Ранее стало известно, что прощание с Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова.

    Олег Табаков скончался в первой Градской больнице в Москве, куда он был госпитализирован в ноябре прошлого года.

    В связи со смертью артиста МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли.

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