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    Пресс-служба театра подтвердила смерть Олега Табакова

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    <nobr>Пресс-служба</nobr> театра подтвердила смерть Олега Табакова

    Пресс-служба театра подтвердила смерть Олега Табакова

    <nobr>Пресс-служба</nobr> театра подтвердила смерть Олега Табакова
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Пресс-служба МХТ имени Чехова подтвердила сообщения о смерти актера и режиссера Олега Табакова.

    «Олег Павлович скончался сегодня в больнице», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе театра. О времени и дате похорон Табакова будет сообщено дополнительно.

    Напомним, в ноябре прошлого года 82-летний директор МХТ им. Чехова был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы. У артиста диагностировали воспаление легких, ему установили дыхательную трубку. С тех пор он оставался в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня его отключили от систем жизнеобеспечения.

    Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.

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