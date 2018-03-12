С Олегом Табаковым простятся 15 марта в МХТ

Стали известны дата и место прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым, который скончался сегодня на
83-м году жизни.
Прощание с Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе театра.
Народный артист СССР, худрук МХТ Олег Табаков скончался сегодня в первой Градской больнице, куда он был доставлен в ноябре прошлого года. Там его экстренно прооперировали, после чего он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня он был отключен от системы жизнеобеспечения. В связи со смертью артиста в МХТ имени Чехова на три дня отменили все спектакли.
Олег Табаков известен по ролям во множестве советских и российских фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и многие другие.
Народный артист СССР, худрук МХТ Олег Табаков скончался сегодня в первой Градской больнице, куда он был доставлен в ноябре прошлого года. Там его экстренно прооперировали, после чего он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня он был отключен от системы жизнеобеспечения. В связи со смертью артиста в МХТ имени Чехова на три дня отменили все спектакли.
Олег Табаков известен по ролям во множестве советских и российских фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и многие другие.
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