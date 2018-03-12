МХТ имени Чехова отменил спектакли в связи со смертью Табакова

В ближайшие три дня в МХТ имени Чехова не будет спектаклей, сообщили в
пресс-службе театра.
В МХТ имени Чехова на три дня отменены все спектакли в связи с кончиной директора театра, народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом в понедельник «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе театра.
Пресс-служба МХТ имени Чехова: «В связи с кончиной Олега Павловича на три дня, до среды, отменены все спектакли в театре».
В пресс-службе также сообщили, что прощание с артистом пройдет в театре, дата и время будут объявлены позднее.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался сегодня в больнице. В ноябре прошлого года 82-летний артист был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы. У артиста диагностировали воспаление легких, ему установили дыхательную трубку. С тех пор он оставался в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня его отключили от систем жизнеобеспечения.
Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
Пресс-служба МХТ имени Чехова: «В связи с кончиной Олега Павловича на три дня, до среды, отменены все спектакли в театре».
В пресс-службе также сообщили, что прощание с артистом пройдет в театре, дата и время будут объявлены позднее.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался сегодня в больнице. В ноябре прошлого года 82-летний артист был доставлен в отделение реанимации первой Градской больницы. У артиста диагностировали воспаление легких, ему установили дыхательную трубку. С тех пор он оставался в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня его отключили от систем жизнеобеспечения.
Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
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