Крушение самолета в Иране: найдены тела всех участниц девичника

Спасатели обнаружили тело последней,
11-й жертвы крушения частного турецкого самолета в горах в Иране.
Спасатели обнаружили всех жертв крушения турецкого частного самолета в Иране. Тела вывезены с места катастрофы и направлены в судебные органы Ирана, предстоит опознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское Общество красного полумесяца.
Ранее стало известно об обнаружении бортового самописца самолета. Черный ящик также вывезен с места крушения.
Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете, следовавшем из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул и разбившемся в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана, летела дочь турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семь ее подруг. По данным СМИ, они возвращалась домой с девичника перед свадьбой Мины Башаран. Свадьба наследницы крупной финансовой империи была запланирована на 28 марта. Женщина также готовилась войти в состав руководства инвестиционной компании.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы, в которой погибли 11 человек, могло стать возгорание двигателя самолета. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся в воздухе.
Ранее стало известно об обнаружении бортового самописца самолета. Черный ящик также вывезен с места крушения.
Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете, следовавшем из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул и разбившемся в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана, летела дочь турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семь ее подруг. По данным СМИ, они возвращалась домой с девичника перед свадьбой Мины Башаран. Свадьба наследницы крупной финансовой империи была запланирована на 28 марта. Женщина также готовилась войти в состав руководства инвестиционной компании.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы, в которой погибли 11 человек, могло стать возгорание двигателя самолета. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся в воздухе.
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