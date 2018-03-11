Никто не выжил: спасатели добрались до места падения разбившегося в Иране самолета

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Никто не выжил: спасатели добрались до места падения разбившегося в Иране самолета

Никто не выжил: спасатели добрались до места падения разбившегося в Иране самолета

Поисковые отряды добрались до места крушения в Иране частного турецкого самолета, рухнувшего на скалы.

Как передает агентство FARS, поисковые отряды добрались до места крушения частного турецкого самолета. На это ушло несколько часов. Самолет разбился в труднодоступной местности. Обломки обнаружены на скалах, на высоте около 400–500 метров над уровнем моря.

Пожар на месте крушения самолета до сих пор продолжается, существует угроза распространения огня. В поисково-спасательной операции задействованы альпинисты и пожарные.

Спасатели подтвердили, что никто из людей, находившихся на борту, не выжил. На месте авиакатастрофы обнаружены обгоревшие останки 11 человек: восьми пассажиров и троих членов экипажа. Для их идентификации потребуется провести экспертизу и анализ ДНК.

Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете, следовавшем из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул и разбившемся в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана, летела дочь бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семь ее подруг. По данным СМИ, они возвращалась домой с девичника перед свадьбой Мины Башаран. Свадьба наследницы крупной финансовой империи была запланирована на 28 марта.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя самолета. Очевидцы утверждают, что еще в воздухе самолет был охвачен огнем.

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