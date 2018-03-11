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    На борту потерпевшего крушение в Иране самолета было 11 человек

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    На борту потерпевшего крушение в Иране самолета было 11 человек

    На борту потерпевшего крушение в Иране самолета было 11 человек

    Восемь пассажиров и три члена экипажа находились на борту разбившегося в Иране турецкого частного самолета.

    Одиннадцать человек, включая трех членов экипажа, находились на борту разбившегося в Иране частном самолете. Эту информацию подтвердили в министерстве транспорта Турции, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. Удалось ли кому-то выжить, неизвестно: спасатели еще не добрались до места крушения.

    Лайнер, следовавший из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул, разбился в воскресенье в горах на юго-западе Ирана. После столкновения с землей самолет загорелся.

    По данным турецких СМИ, самолет принадлежал турецкой инвестиционной компании Basaran Holding.

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