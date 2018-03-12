На месте крушения турецкого самолета в Иране найдены тела 10 человек

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  • Фото: twitter.com
На месте крушения турецкого самолета в Иране найдены тела 10 человек

На месте крушения турецкого самолета в Иране найдены тела 10 человек

На месте крушения турецкого самолета в Иране найдены тела 10 человек
  • Фото: twitter.com

    • Спасатели обнаружили тела десяти погибших при крушении частного турецкого самолета в горах в Иране. Найден также черный ящик самолета.

    Спасатели обнаружили тела 10 человек в районе, где накануне разбился турецкий частный самолет. Об этом в понедельник сообщили в иранском Обществе Красного Полумесяца, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Власти региона, в котором произошла катастрофа, также сообщили об обнаружении бортового самописца самолета. Черный ящик уже вывезен с места крушения, предстоит расшифровка данных.

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    Ранее сообщалось, что в разбившемся самолете, следовавшем из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул и разбившемся в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана, летела дочь турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семь ее подруг. По данным СМИ, они возвращалась домой с девичника перед свадьбой Мины Башаран. Свадьба наследницы крупной финансовой империи была запланирована на 28 марта.

    По предварительной версии, причиной авиакатастрофы, в которой погибли 11 человек, могло стать возгорание двигателя самолета. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся в воздухе.

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