При крушении турецкого самолета в Иране погибла дочь крупного бизнесмена

В разбившемся в Иране турецком частном самолете летела дочь бизнесмена Хюсейна Башарана Мина и семеро ее друзей.
В самолете Bombardier Challenger 600, разбившемся в воскресенье в Иране, летела дочь председателя совета директоров инвестиционной компании Basaran Holding Мина Башаран и ее друзья, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. По данным СМИ, она возвращалась домой с девичника перед свадьбой.
Причиной крушения самолета могло стать возгорание двигателя. Об этом заявил представитель иранского Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди, передает агентство со ссылкой на иранские СМИ.
Моджтаба Халиди, представитель Управления по ЧС Ирана: «Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей».
Лайнер, следовавший из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул, разбился в воскресенье в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана. На борту самолета находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа.
Спасатели еще не добрались до места крушения: в регионе идет сильный дождь, и ожидается, что специалисты поднимутся в горный район не ранее чем через 4 часа.
Причиной крушения самолета могло стать возгорание двигателя. Об этом заявил представитель иранского Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди, передает агентство со ссылкой на иранские СМИ.
Моджтаба Халиди, представитель Управления по ЧС Ирана: «Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей».
Лайнер, следовавший из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул, разбился в воскресенье в горах недалеко от города Шахре-Корд на юго-западе Ирана. На борту самолета находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа.
Спасатели еще не добрались до места крушения: в регионе идет сильный дождь, и ожидается, что специалисты поднимутся в горный район не ранее чем через 4 часа.
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