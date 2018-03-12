Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Илон Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

    комментировать
    • Фото: elonmusk / instagram.com
    Илон Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

    Илон Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

    Илон Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны
  • Фото: elonmusk / instagram.com

    • Возродить человеческую цивилизацию, если на Земле начнется Третья мировая война, помогут автономные станции на Луне и Марсе, заявил глава SpaceX.

    Человечеству необходимы станции на Луне и Марсе: с их помощью можно будет сохранить и возродить человеческую цивилизацию, если начнется Третья мировая война. Об этом на фестивале SXSW в Техасе заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, передает РИА Новости. По его словам, если на Земле начнется новая мировая война, человечество может вернуться в средние века.

    Илон Маск: «Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет, чем база на Луне».

    смотретьПустыню Омана превратили в марсианскую колонию и засеяли овощами
    Пустыню Омана превратили в марсианскую колонию и засеяли овощами
    Отметим, что несколько стран уже ведут эксперименты по симуляции жизни на Марсе. Так, власти ОАЭ заявили, что к 2117 году планируют построить город на этой планете и поселить там людей. Пока же в Дубае строят макет будущего марсианского поселения. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX также строилась с расчетом на то, что она сможет долететь до Марса.

    Новости по теме

    Исследования Марса

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru