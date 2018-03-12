Илон Маск предложил план спасения на случай Третьей мировой войны

Возродить человеческую цивилизацию, если на Земле начнется Третья мировая война, помогут автономные станции на Луне и Марсе, заявил глава SpaceX.
Человечеству необходимы станции на Луне и Марсе: с их помощью можно будет сохранить и возродить человеческую цивилизацию, если начнется Третья мировая война. Об этом на фестивале SXSW в Техасе заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, передает РИА Новости. По его словам, если на Земле начнется новая мировая война, человечество может вернуться в средние века.
Илон Маск: «Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет, чем база на Луне».
Отметим, что несколько стран уже ведут эксперименты по симуляции жизни на Марсе. Так, власти ОАЭ заявили, что к 2117 году планируют построить город на этой планете и поселить там людей. Пока же в Дубае строят макет будущего марсианского поселения. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX также строилась с расчетом на то, что она сможет долететь до Марса.
Илон Маск: «Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет, чем база на Луне».
Отметим, что несколько стран уже ведут эксперименты по симуляции жизни на Марсе. Так, власти ОАЭ заявили, что к 2117 году планируют построить город на этой планете и поселить там людей. Пока же в Дубае строят макет будущего марсианского поселения. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX также строилась с расчетом на то, что она сможет долететь до Марса.
Комментарии