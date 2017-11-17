В Дубае назвали сроки строительства «марсианского города»

Проект «марсианского города» Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет завершен через 2,5 года.
Бюджет и место строительства Mars Scientific City уже определены, проект будет реализован через 30 месяцев, сообщил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби в интервью изданию Khaleej Times.
Аль-Ахбаби рассказал, что при строительстве «марсианского города» будут использованы инновационные технологии: возведут музеи, научные центры, а также лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды, их сохранения и площадку для исследования сельскохозяйственных культур.
Уже известно, что площадь Mars Scientific City составит более 170 тысяч квадратных метров, на строительство «города» планируют потратить 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов). Проект будет симулировать условия человеческих поселений на Марсе. Правитель Дубая шейх Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума публиковал фото проекта в Twitter: на схеме — несколько расположенных в пустыне куполов, внутри которых — человеческие жилища и зеленые насаждения.
Ранее власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе и к 2117 году отправить туда первых людей.
Аль-Ахбаби рассказал, что при строительстве «марсианского города» будут использованы инновационные технологии: возведут музеи, научные центры, а также лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды, их сохранения и площадку для исследования сельскохозяйственных культур.
Уже известно, что площадь Mars Scientific City составит более 170 тысяч квадратных метров, на строительство «города» планируют потратить 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов). Проект будет симулировать условия человеческих поселений на Марсе. Правитель Дубая шейх Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума публиковал фото проекта в Twitter: на схеме — несколько расположенных в пустыне куполов, внутри которых — человеческие жилища и зеленые насаждения.
كما أطلقنا الْيَوْمَ مشروعا وطنيا استثنائيا .. مدينة المريخ العلمية .. على مساحة ١.٩ مليون قدم مربع لترسيخ أبحاث الدولة في مجال أبحاث الفضاء pic.twitter.com/OppcwD30hE— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 26 сентября 2017 г.
Ранее власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе и к 2117 году отправить туда первых людей.
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