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    В Дубае построят «Марсианский город» для подготовки полета на Красную планету

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    • Фото: @HHShkMohd / twitter.com
    В Дубае построят «Марсианский город» для подготовки полета на Красную планету

    В Дубае построят «Марсианский город» для подготовки полета на Красную планету

    В Дубае построят «Марсианский город» для подготовки полета на Красную планету
  • Фото: @HHShkMohd / twitter.com

    • Район, в котором будут симулировать условия жизни на Марсе, будет построен в городе-эмирате Дубае.

    Как передает РИА Новости, название проекта — Mars Scientific City. Площадь «города» составит более 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов).

    Как именно будут симулировать условия человеческих поселений на Марсе, не сообщается. Однако на странице правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума в Twitter опубликованы изображения проекта. На них видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения. В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году.


    Тем временем американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.

    Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.


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