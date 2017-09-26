В Дубае построят «Марсианский город» для подготовки полета на Красную планету

Район, в котором будут симулировать условия жизни на Марсе, будет построен в
городе-эмирате Дубае.
Как передает РИА Новости, название проекта — Mars Scientific City. Площадь «города» составит более 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов).
Как именно будут симулировать условия человеческих поселений на Марсе, не сообщается. Однако на странице правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума в Twitter опубликованы изображения проекта. На них видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения. В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году.
Тем временем американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.
Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.
Как именно будут симулировать условия человеческих поселений на Марсе, не сообщается. Однако на странице правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума в Twitter опубликованы изображения проекта. На них видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения. В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году.
كما أطلقنا الْيَوْمَ مشروعا وطنيا استثنائيا .. مدينة المريخ العلمية .. على مساحة ١.٩ مليون قدم مربع لترسيخ أبحاث الدولة في مجال أبحاث الفضاء pic.twitter.com/OppcwD30hE— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 26 сентября 2017 г.
Тем временем американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.
Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.
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