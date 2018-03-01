Пустыню Омана превратили в марсианскую колонию и засеяли овощами

Есть ли жизнь на Марсе — пока неизвестно, зато марсианская жизнь на нашей планете вполне возможна. В Омане завершился уникальный проект. В пустыне Дофара, где жара превышает 50 градусов по Цельсию, построили полигон, создав условия, аналогичные атмосфере Красной планеты.

539 космос

Марс

Целый месяц там жили пять ученых. В полной изоляции от внешнего мира они испытывали марсоходы и проводили научные эксперименты.



Доктор Гернот Гомер, участники экспедиции: «Это теплица для молодых побегов (микрогрин). Прямо сейчас мы выращиваем здесь нашу будущую еду. Семена для нее мы, конечно же, взяли на Земле. Верите или нет, но до конца миссии мы, наверняка, соберем наш первый урожай. Весь процесс роста овощей измеряется и анализируется. Если нам повезет, то мы успеем съесть эти побеги».



Организаторы эксперимента рассчитывают, что такая же лаборатория через несколько лет может появиться на самом Марсе.