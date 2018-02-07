Запуск Falcon Heavy: открылась ли землянам дорога к Марсу

С американского мыса Канаверал стартовала ракета, благодаря которой экспедиция на Марс может совсем скоро стать реальностью. Супертяжелый аппарат компании SpaceX покинул поле притяжения Земли и отправился путешествовать по далекому космосу. Основатель компании Илон Маск поместил на борт
ракеты-носителя свой личный автомобиль.
Эти кадры в прямом смысле облетели всю планету. Вишневый кабриолет Tesla парит в открытом космосе и готов к путешествию длиной в миллиарды лет. В умении пиарить свои проекты Илону Маску не откажешь. Именно он продумал этот полет до мелочей. Для эффектности за руль автомобиля посадили манекен в скафандре, а каждой детали придали символичное значение. На приборной панели лежит книга «Автостопом по галактике», а из динамиков звучит песня Дэвида Боуи Space Oddity («Странный случай в космосе»).
Новый аппарат сделал Маска на один гигантский шаг ближе к его мечте — полету на Марс. После запуска Илон признался, что не рассчитывал на удачный исход. Чтобы добавить моменту драматизма, он решил отправить в космос ракету со своим личным автомобилем на борту.
Илон Маск: «Перед стартом у меня в голове прокручивалась картинка, как в кино: ракета взрывается на стартовой площадке, из огня выкатывается пылающее колесо автомобиля, и где-то на заднем фоне появляется обугленный логотип — „Автомобили Tesla. Самые безопасные в мире“. Хорошо, что это не сбылось».
Скептический настрой Маска до запуска ракеты разделяли почти все эксперты. Чтобы новый аппарат взлетел с первого раза и без сбоев выполнил всю программу секунда в секунду? Такие случаи в истории можно по пальцам пересчитать. Сверхтяжелый Falcon Heavy оснащен почти 30 двигателями и тремя ступенями. Собирали аппарат на базе уже проверенных ракет Falcon9, но это задачу не упростило. Первые две ступени после отработки синхронно приземлились в заданные точки. Третья ступень по задумке должна была сесть на плавучей платформе, но промахнулась. Правда, этот факт нисколько не омрачил успех миссии. Президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным пуском сверхтяжелой ракеты.
Дональд Трамп: «Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев».
Сейчас Маск — единственный в мире владелец уже совершившей полет сверхтяжелой ракеты. Подобные аппараты нужны для вывода на орбиту техники, пилотируемых полетов к далеким планетам и для создания новой космической станции. «Сверхтяжи» — не новинка в сфере астронавтики. До этого были американский Saturn V для экспедиций на Луну и российская «Энергия», которая разрабатывалась для выведения на орбиту советского челнока «Буран». Но со временем по разным причинам эти программы свернули. Сейчас разработки возобновили, но до начала испытаний аппаратов еще очень далеко. С приходом же Falcon Heavy у нас уже сегодня появилась возможность вновь расширить горизонты галактики и заглянуть в ее отдаленные уголки.
Новый аппарат сделал Маска на один гигантский шаг ближе к его мечте — полету на Марс. После запуска Илон признался, что не рассчитывал на удачный исход. Чтобы добавить моменту драматизма, он решил отправить в космос ракету со своим личным автомобилем на борту.
Илон Маск: «Перед стартом у меня в голове прокручивалась картинка, как в кино: ракета взрывается на стартовой площадке, из огня выкатывается пылающее колесо автомобиля, и где-то на заднем фоне появляется обугленный логотип — „Автомобили Tesla. Самые безопасные в мире“. Хорошо, что это не сбылось».
Скептический настрой Маска до запуска ракеты разделяли почти все эксперты. Чтобы новый аппарат взлетел с первого раза и без сбоев выполнил всю программу секунда в секунду? Такие случаи в истории можно по пальцам пересчитать. Сверхтяжелый Falcon Heavy оснащен почти 30 двигателями и тремя ступенями. Собирали аппарат на базе уже проверенных ракет Falcon9, но это задачу не упростило. Первые две ступени после отработки синхронно приземлились в заданные точки. Третья ступень по задумке должна была сесть на плавучей платформе, но промахнулась. Правда, этот факт нисколько не омрачил успех миссии. Президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным пуском сверхтяжелой ракеты.
Дональд Трамп: «Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев».
Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2018 г.
Сейчас Маск — единственный в мире владелец уже совершившей полет сверхтяжелой ракеты. Подобные аппараты нужны для вывода на орбиту техники, пилотируемых полетов к далеким планетам и для создания новой космической станции. «Сверхтяжи» — не новинка в сфере астронавтики. До этого были американский Saturn V для экспедиций на Луну и российская «Энергия», которая разрабатывалась для выведения на орбиту советского челнока «Буран». Но со временем по разным причинам эти программы свернули. Сейчас разработки возобновили, но до начала испытаний аппаратов еще очень далеко. С приходом же Falcon Heavy у нас уже сегодня появилась возможность вновь расширить горизонты галактики и заглянуть в ее отдаленные уголки.
Наш ответ Илону Маску
Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.
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