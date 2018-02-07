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    Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу. Илон Маск, запуски ракет, космос, ракеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦентральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

    Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

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    Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

    Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

    Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

      На мысе Канаверал состоялся успешный запуск самой мощной ракеты-носителя Falcon Heavy.

      Через несколько минут после старта два боковых разгонных блока одновременно приземлились в нескольких километрах от стартовой площадки.


      Центральный ускоритель должен был вернуться на плавучую платформу в Атлантике, но разбился при посадке.

      Сверхтяжелая ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза. Для сравнения — заправленный Boeing 737 с пассажирами на борту и багажом весит меньше. Такой груз не может осилить ни одна из современных ракет-носителей. Стоимость запуска составляет примерно 100 миллионов долларов.

      В качестве полезной нагрузки ракеты использовали автомобиль Tesla вишневого цвета. Илон Маск давно мечтал отправить его в открытый космос и вывести на марсианскую орбиту. Для наглядности в машину даже посадили манекен.

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