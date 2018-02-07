Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке на плавучую платформу

На мысе Канаверал состоялся успешный запуск самой мощной
ракеты-носителя Falcon Heavy.
Через несколько минут после старта два боковых разгонных блока одновременно приземлились в нескольких километрах от стартовой площадки.
Центральный ускоритель должен был вернуться на плавучую платформу в Атлантике, но разбился при посадке.
Сверхтяжелая ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза. Для сравнения — заправленный Boeing 737 с пассажирами на борту и багажом весит меньше. Такой груз не может осилить ни одна из современных ракет-носителей. Стоимость запуска составляет примерно 100 миллионов долларов.
В качестве полезной нагрузки ракеты использовали автомобиль Tesla вишневого цвета. Илон Маск давно мечтал отправить его в открытый космос и вывести на марсианскую орбиту. Для наглядности в машину даже посадили манекен.
Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI— SpaceX (@SpaceX) February 6, 2018
Центральный ускоритель должен был вернуться на плавучую платформу в Атлантике, но разбился при посадке.
Сверхтяжелая ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза. Для сравнения — заправленный Boeing 737 с пассажирами на борту и багажом весит меньше. Такой груз не может осилить ни одна из современных ракет-носителей. Стоимость запуска составляет примерно 100 миллионов долларов.
В качестве полезной нагрузки ракеты использовали автомобиль Tesla вишневого цвета. Илон Маск давно мечтал отправить его в открытый космос и вывести на марсианскую орбиту. Для наглядности в машину даже посадили манекен.
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