Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla

смотреть Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Видео, запечатлевшее вишневый автомобиль Tesla Roadster на орбите, владелец SpaceX разместил в Twitter. За рулем машины, использованной в качестве полезной нагрузки, сидит манекен в скафандре. На экране приборной панели размещена надпись «Не паникуй».А на одной из микросхем указано, что машина изготовлена людьми на планете Земля.Старт новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, США, был дан в 23:45 мск. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.