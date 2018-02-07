Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla

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ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно начала первый испытательный полет. Ей удалось вывести на орбиту спортивный автомобиль из личной коллекции Илона Маска.
Видео, запечатлевшее вишневый автомобиль Tesla Roadster на орбите, владелец SpaceX разместил в Twitter. За рулем машины, использованной в качестве полезной нагрузки, сидит манекен в скафандре. На экране приборной панели размещена надпись «Не паникуй».
А на одной из микросхем указано, что машина изготовлена людьми на планете Земля.
Старт новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, США, был дан в 23:45 мск. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.
А на одной из микросхем указано, что машина изготовлена людьми на планете Земля.
Старт новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, США, был дан в 23:45 мск. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.
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